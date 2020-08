Guy Marius Sagna Placé en garde à Vue !

iGFM – (Dakar) Guy Marius Sagna a été placé en garde à Vue. C’est ce qu’a informé son avocat. Son interrogatoire avait démarré vers 16 heures 10 minutes. Il n’a pas duré, puisque quelques dizaines de minutes après, l’exercice a été bouclé. Il lui a été notifié son placement en garde à vue.

Pour rappel, Guy Marius Sagna a été interpellé ce lundi, dans la matinée, devant la préfecture de Dakar. Il était parti déposer une lettre d’information pour la marche que comptent organiser les plateformes « Aar li nu bokk », « Noo lank » et « Doy na » vendredi prochain. Il lui est reproché d’avoir suscité un attroupement sur la voie publique et un rassemblement non autorisé.

Les trois plateformes comptent battre le macadam pour, entre autres, « exiger le paiement des 14 mois d’arriérés que Pcci et Sonatel doivent aux travailleurs de Pcci, exiger le paiement par l’Etat de 49 mois dus aux travailleurs de ABS Sénégal, exiger que Afup Canada paie à chacun des 200 étudiants victimes de son escroquerie paie les dommages et intérêts qui s’élèvent à 1 million conformément à la décision de justice, l’arrêt de la spoliation foncière à Ballabougou (Nguènienne), demander un audit foncier, la restitution des terres aux paysans et pasteurs de la localité » etc