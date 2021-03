Guy sursoit à sa grève de la faim suite au "Ndigueul" de Serigne Mountakha

iGFM - (Dakar) Guy Marius Sagna a décidé de sursoir à la grève de la faim qu’il avait prévue d’entamer ce lundi. La cause ? Son avocat Me Moussa Sarr l’a expliquée. Et elle est liée à la requête du khalife général des mourides.

«Guy Marius Sagna avait annoncé une grève de la faim pour la libération de toutes les personnes qui ont été arrêtées durant ces évènements. Mais, entretemps, Serigne Mountakha a envoyé une délégation qui a discuté avec les différentes parties pour surseoir à toutes manifestations. Guy Marius aussi s’est approprié ce Ndigueul du Khalife général des mourides», a expliqué Me moussa Sarr.



Pour le transfèrement de l’activiste à la prison de Sébikhotane, l’avocat explique que c’est une chose normale. Car, depuis le début de la pandémie, les détenus, à leur arrivée, sont logés au cap manuel pour 15 jours avant d’être transférés dans d’autres prisons. «C’est pourquoi il est à Sébikhotane. Il n’a pas été sanctionné», précise-t-il.





