Habib Bèye poursuit l’aventure avec Canal+

iGFM-(Dakar) C’était prévisible. Habib Bèye a officiellement prolongé son contrat avec Canal+, où il est consultant depuis 2013.

La guerre des consultants fait rage en ce moment. Pour le moment, les diffuseurs n’ont pas de matches de football à se mettre sous la dent et ils ont même réussi à trouver un terrain d’entente avec la Ligue de football professionnel (LFP) concernant les versements dus. La saison prochaine, Mediapro va mettre la main sur la diffusion d’une grande partie des rencontres professionnelles dans l’Hexagone et, par conséquent, se cherche des têtes d’affiche. Outre des journalistes, des consultants sont aussi recherchés.

« Quand l’aventure est belle, elle continue »

On sait que Christophe Dugarry va prendre une pause dans ses activités, mais le nom d’Habib Beye, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille et international sénégalais et actuellement consultant sur Canal +, était cité comme possible arrivant chez le nouveau diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Mais ce ne sera pas le cas, car le Sénégalais vient d’annoncer sa prolongation de contrat de trois années chez la chaîne cryptée. « Quand l’aventure est belle, elle continue », a-t-il écrit sur son compte Twitter officiel.