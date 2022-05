mercredi 25 mai 2022 • 298 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Habib Bèye a prolongé, ce mercredi, son contrat, au Red Star jusqu'en 2024. Juste après sa prolongation, l'entraîneur du club de National (France) a raconté sur le site de la formation française, sa première expérience dans ce métier.

« Le Red Star est mon premier club comme entraîneur. C’est quelque chose de spécial, c’est forcément une expérience qui marque. Je suis reconnaissant de l’opportunité que m’a donnée Patrice Haddad en me faisant confiance ces derniers mois. Ce que je vis ici est passionnant. La passion qu’il y a autour du Red Star et son ADN si particulier, très ancré dans son territoire, sont d’extraordinaires ressorts pour développer notre travail.



L’aventure humaine que nous avons vécue avec les joueurs, le staff, et tout un club m’a donné envie de poursuivre. Comme je l’ai déjà dit, je suis dans le club idéal, qui m’offre le cadre parfait pour exercer mon métier. Tous les éléments étaient réunis pour que je puisse poursuivre mon travail ici.



Le club se donne les moyens de ses ambitions afin de retrouver le très haut niveau. Avec l’arrivée de 777 Partners, nous sommes à l’aube d’une nouvelle page passionnante pour le Red Star FC, et j’ai hâte de la débuter. »