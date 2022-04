dimanche 17 avril 2022 • 140 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Habib Diallo a marqué ce dimanche, lors du match qui opposait son équipe Strasbourg à Troyes, comptant pour la 32e journée de ligue 1 française.

Cette saison, les places en Ligue des Champions sont âprement disputées par l'OM, Nice, Rennes... mais aussi Strasbourg. Les Alsaciens restent de véritables outsiders cette saison et devaient encore le montrer en allant s'imposer dans la douleur à Troyes. L'ESTAC était toutefois bien inspiré dans cette rencontre, mais a cédé sur un penalty obtenu par Gameiro et transformé par Diallo (1-0, 56e). En fin de rencontre, Moulin permettait aux Troyens de rester en vie dans cette rencontre et cela s'est concrétisé puisque le club de l'Aube a égalisé sur un penalty de Tardieu (1-1, 86e).



Un point très important pour Troyes, qui reste 15e avant de recevoir Clermont. Enfin, dans la dernière rencontre de la journée, Rémois et Montpelliérain se sont séparés sur un score nul et vierge laissant les deux formations dans le ventre mou du tableau. Lors de la 34ème journée, Reims (13e) recevra Lille et le MHSC (11e) ira à Lens. Un multiplex qui se termine sans la moindre victoire en quatre rencontres...



Les résultats de l'après-midi

Metz 1-1 Clermont : De Preville (24e) / Dossou (37e)

Montpellier 0-0 Reims

Troyes 1-1 Strasbourg : Tardieu (85e) / Diallo (56e)

Nantes 1-1 Angers : Coulibaly (53e) / Boufal (18e)