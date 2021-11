dimanche 7 novembre 2021 • 149 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Sénégalais Habib Diallo a profité du nul spectaculaire entre Nantes et Strasbourg (2-2) pour marquer, à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1 en France.

Nantes, battu à Montpellier lors de la dernière journée (2-0), devait renouer avec le succès contre Strasbourg, qui a lourdement battu Lorient (4-0), afin de retrouver une place dans le top cinq.



7e but de la saison, son 4e lors des 4 derniers matches !



Après un début de rencontre animé et une frappe de Blas sauvée sur la ligne strasbourgeoise (17e), Coulibaly, seul dans la surface, pouvait reprendre de la tête le centre de Simon pour ouvrir le score (1-0, 20e). Mais le RCSA a poussé et est parvenu à égaliser avant la pause. Habib Diallo, après avoir trouvé le poteau dans un premier temps, égalisait (1-1, 44e). C'est le 7e but de la saison pour l'international sénégalais, son 4e lors des 4 derniers matches !

Dangereux après la pause, Nantes a réussi à reprendre l'avantage grâce à une belle réalisation de Kolo Muani de la tête, à bout portant (2-1, 48e). Alors que Strasbourg était réduit à dix après l'expulsion d'Ajorque (51e), Thomasson, oublié par la défense des Canaris, pouvait égaliser également de la tête (2-2, 68e). Un nul arraché par le RSCA, qui reste à la 7e place avant la réception de Reims. La suite pour le FC Nantes ? Un déplacement périlleux au Parc des Princes, contre le PSG.