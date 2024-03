mardi 19 mars 2024 • 485 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Des innovations majeures ont été apportées par la Délégation Générale au Pèlerinage (DGP) pour le Hajj 2024 qui se déroulera du vendredi 14 au mercredi 19 juin aux Lieux Saints de l’Islam. L'annonce a été faite, ce mardi par le Délégué Général au Pèlerinage, Docteur Aboubacar SARR.













"Cette année, nous avons apporté des innovations pour faciliter les préparatifs du Hajj. Nous avons décentralisé les visites médicales dans les régions. Les pèlerins n'auront plus besoin de venir jusqu'à Dakar pour certaines formalités. Même la Banque islamique a aussi ouvert des agences dans les régions. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a moins de monde ici", a-t-il fait savoir, lors de la visite du ministère des affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, effectuée, ce mardi en fin d'après-midi, au Hangar des pèlerins sis à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff (Dakar).



Et le Délégué d'ajouter : "Nous avons aussi décidé de réduire le séjour, maximum un mois", a-t-il dit. "C'est pour éviter que les femmes dépenses plus. Et si on reste là-bas encore longtemps, ça risque de leur compliquer les choses", a expliqué Docteur Sarr, indiquant que l'année prochaine, la délégation souhaite faire 17 jours aux lieux saints de l'Islam.



Le Docteur Aboubacar SARR a cependant rappelé que Sénégal a un quota de 12860 pèlerins. Ce quota est réparti ainsi : "1860 pour la Délégation Générale au Pèlerinage (DGP) et 11 000 au profit des opérateurs privés".



Le premier vol quittera Dakar le 27 mai 2024.



Plus d'Informations...



-Arafat : 15 juin 2024



-Banque agréée est la banque islamique du Sénégal (BIS)



-Taux du Rial fixé à 162 FCFA pour 1 Rial



-Budget : 1 milliard avec la nomination d'un gérant de la caisse d'avance



-Les opérations de plateforme ont commencé depuis le 29 janvier 2024 et la fermeture est prévue le 31 mars 2024



Programme des vols



-1er vol : 27 mai



-dernier vol : 30 mai



-1er vol retour : 22 juin



-dernier vol retour : 25 juin 2024



Compagnies aériennes : Air Sénégal et Fynas pour chacune 50% du quota



Package



-4 300 000 FCFA en 2024



Nombre d'inscrits à ce jour :



DGP : 1060 et 700 préinscrits soit 1760



Privés : 4782