Cette année, pour effectuer le Hajj en Arabie Saoudite, il faudra être un citoyen résident d'Arabie, avoir entre 18 et 65 ans, ne souffrir d'aucune maladie chronique et avoir été vaccinés contre la covid-19. C'est la décision rendue publique, ce samedi, par le ministère saoudien du Hajj et de la Oumra.

Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a annoncé aujourd'hui qu'il a été décidé de limiter les rituels du Hajj, pour l'année 2021, aux citoyens et résidents du Royaume d'Arabie saoudite seulement. Et le nombre total de pèlerins est fixé à 60.000, du fait "de l'évolution continue de la pandémie émergente du virus Corona (Covid-19) et de l'émergence de nouvelles variantes."



Les personnes souhaitant effectuer le Hajj doivent être exemptes de maladies chroniques et être âgées entre 18 et 65 ans pour les personnes vaccinées, conformément aux instructions et procédures en vigueur dans le Royaume.



"Le ministère affirme que le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite accorde toujours une grande attention à la sûreté, à la santé et à la sécurité des pèlerins, et place cela au premier plan, conformément aux objectifs de la charia islamique dans la préservation de l'âme humaine", lit-on dans son communiqué de presse.