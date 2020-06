Hajj: La déclaration officielle du ministère saoudien qui met fin aux supputations!

iGFM – (Dakar) C’est officiel. Il n’y aura pas de Hajj, cette année, pour les pèlerins sénégalais qui voulaient rejoindre les lieux saint de L’islam . En effet, Le ministère saoudien en charge de la question a publié aujourd’hui une déclaration dans laquelle elle a indiqué que le Hajj, pour cette année, se tiendra, avec la participation d’un nombre très limité de pèlerins de diverses nationalités résidant déjà en Arabie saoudite. Ce qui signifie qu’aucune entrée dans le pays, pour les besoins du Haj, ne sera autorisée. Ci dessous l’intégralité du message du ministère saoudien du Hajj diffusé par l’agence de presse saoudienne.

« Compte tenu du fait que le coronavirus (COVID-19) s’est propagé dans plus de 180 pays à travers le monde, et que les décès liés au COVID-19 ont atteint près d’un demi-million pour plus de 7 millions de contaminations confirmées dans le monde. Et conformément à ce qui a été souligné par le ministère saoudien de la Santé concernant les risques persistants résultant de cette pandémie et le manque de vaccins disponibles et de remède pour ceux qui ont été infectés par le COVID-19 dans le monde, et pour préserver la sécurité et la santé publique mondiale en particulier à la lumière de l’augmentation du nombre de cas dans la plupart des pays selon les rapports publiés par les organisations et les institutions sanitaires mondiales, et compte tenu des risques de propagation de la maladie et des infections lors des grands rassemblements où il est difficile de maintenir une distance sociale sûre entre les individus réunis,

Le Royaume d’Arabie saoudite, dont la priorité absolue est de toujours permettre aux pèlerins musulmans d’accomplir les rites du Hajj et de la Omra en toute sécurité et qui tient depuis le début de la pandémie à prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour protéger les visiteurs et les Motamirines, en suspendant l’entrée des fidèles et en assurant la sécurité des motamirines déjà présents sur les lieux saints, laquelle décision a été approuvée par les organisations islamiques et internationales,

et vu la persistance de la pandémie et des risques de propagation du Coronavirus dans les espaces surpeuplés et les grands rassemblements, sa transmission entre les pays, et l’augmentation du nombre d’infections dans le monde, il a été décidé que le Hajj pour cette année (1441 H / 2020) se tiendra, avec la participation d’un nombre très limité de pèlerins de diverses nationalités résidant déjà en Arabie saoudite.

Cette décision a été prise pour garantir que le Hajj soit exécuté de manière sûre du point de vue de la santé publique tout en observant les mesures préventives et les protocoles de distanciation sociale nécessaires pour protéger les êtres humains contre les risques associés à cette pandémie et conformément aux enseignements de l’islam qui appelle à préserver la vie des gens.

Le gouvernement du Serviteur des Deux Saintes Mosquées qui a l’honneur de servir des millions de pèlerins du Hajj et de la Omra confirme que cette décision découle de la priorité absolue qu’il accorde à la préservation de la sécurité des pèlerins sur son sol jusqu’à leur départ pour leur pays d’origine.

Nous implorons Allah le Tout-Puissant de protéger tous les pays de cette pandémie et d’assurer à tous les humains protection et sécurité. »

(SPA)