vendredi 4 mars 2022 • 720 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Marième Dial, actrice dans la série MDHM, est de retour sur les réseaux sociaux. Halima Gadji à l'état civil avait décidé de les quitter à cause de plusieurs attaques. Et, elle ne fait pas dans la dentelle.

« Jumma Moubarak la famille. Je suis très heureuse ce matin. Un sentiment de joie ne me quitte pas depuis hier soir. J’avais décidé de quitter les réseaux sociaux à cause de multiples agressions à mon égard. J’avais tellement eu mal que j’ai faillit suspendre mes comptes. Oui, j’ai peur des agressions aussi physiques que morales ou psychologiques. J’ai subi énormément d'agressions quand j’étais petite. Parfois, je devais sauter le mur de l’école ou sécher les cours pour ne pas me faire frapper par les autres élèves », crie-t-elle.

Et d'enchaîner : « L’erreur que j’ai commise c’est de me laisser abattre par des gens qui n’en valent pas la peine. Quand j’ai quitté les réseaux sociaux, beaucoup de mes followers non pas arrêté de bombarder des mails à Anzul. Je me suis sentie mal de ne pas faire plus attention aux gens qui m’aiment plus qu’aux gens qui me détestent. Je suis heureuse parce qu’avec un simple partage de conversation avec un étudiant en Ukraine, j’ai pu les aider. Grâce à votre amour et votre partage, vous m’avez prouvé que j’avais bel et bien une place dans vos cœurs. Merci pour le soutien apporté aux étudiants étrangers ».