mardi 4 avril 2023

Annoncée pour morte, l’actrice Halima Gadji donne de ses nouvelles. Son frère aussi a fait une vidéo rassurer les fans de sa sœur.

« Je viens de me réveiller et avec beaucoup d’appels manqués. Avant tout, je vous rassure ma grande sœur Halima va très bien par la grâce de Dieu. Elle est en vie», a précisé Kader Gadji, frère de Halima.

Il s’est ensuite adressé aux nombreux abonnées de la tiktokeuse qui passe tout son temps à annoncer les décès de célébrités : «Ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est comment ça se fait-t-il que vous savez que cette page passe son temps à diffuser de mauvaises informations et pourtant vous vous abonnez, vous likez.», leur a-t-il craché.

«Je ne comprends pas votre démarche. Aujourd’hui Samy Dia se permet de tuer chaque jour des personnes. Là où je vous parle, il y’a une personne, une connaissance qu’on a amenée à l’hôpital parce qu’elle croit vraiment que Halima est morte», déplore-t-il.

Sa sœur a, elle aussi, posté un message sur Facebook, pour rassurer ses followers ; «Je suis en vie et tristement touché par cette nouvelle qui a conduit une tante à l’hôpital. Cette dernière a piqué une crise, beaucoup de mes followers sont en panique. La personne s’amuse à dire que je suis morte après ma dépression. Vraiment je suis fatiguée avec toutes cette méchanceté sur ma peau. Depuis que j’ai parlé de ma maladie Mentale, des Gens de mauvaise foi se moquent de moi et vont jusqu’à me tuer. Je ne sais pas pour quel plaisir.»