iGFM (Dakar) Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine de Handball, Fred Bougeant, a réagi au forfait du Sénégal pour le Tournoi de Qualification Olympique (TQO) aux prochains Jeux Olympiques prévus, au Japon cet été.

"Beaucoup de tristesse, mais nous devons accepter la décision du Ministère des sports.

Depuis des mois , dirigeants , joueuses et membres du staff, se faisaient une joie de participer au Tournoi de Qualification des JO de Tokyo.

Continuer à grandir , se préparer pour la CAN , faire rayonner le Handball Africain a l’international, et pourquoi pas être surprenant , nos sources de motivation sont nombreuses.... Malheureusement pour des raisons que nous comprenons aisément, Les Lionnes ne croiseront pas la Suède, l’Espagne et l’Argentine la semaine prochaine.

Nous espérons tous pouvoir nous remettre au travail rapidement et préparer du mieux possible la prochaine CAN au Cameroun en juin prochain !

Nous souhaitons à nos adversaires une belle compétition et que les meilleures sur le terrain obtiennent leurs billets pour les JO 2021 !

Au Cameroun, nous aurons la possibilité de nous qualifier pour le mondial en Espagne , après l annulation du TQO en mars dernier et la situation actuelle !

Être en Catalogne en décembre serait une très bonne nouvelle pour le handball Sénégalais!

Enfin , car le plus important est là... que le Sénégal retrouve calme et sérénité car c’est un pays absolument incroyable, magnifique , avec un peuple accueillant et d’une grande gentillesse", a-t-il écrit sur son compte Facebook.

Pour rappel, le Ministre des Sports, Matar Ba, devrait s’expliquer lors d’une « importante déclaration » prévue ce vendredi 12 mars à 12 heures à la salle de conférence du Ministère des Sports, à la Zone B. Ce sera sans doute pour justifier ce forfait.