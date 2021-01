lundi 18 janvier 2021 • 143 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Son effectif s'étant réduit à seulement neuf joueurs disponibles après des cas de Covid-19, le Cap-Vert a déclaré forfait pour l'ensemble du Championnat du monde de Handball, renseigne L'Equipe.

Après son forfait contre l'Allemagne dimanche, le Cap-Vert ne reprendra pas le Championnat du monde. Arrivée en Égypte avec un effectif très réduit, la sélection de l'archipel ne compte plus que neuf joueurs éligibles à la suite de cas de Covid-19 alors que le règlement en exige au minimum dix. Comme il lui était impossible d'en ajouter d'autres avant son dernier match du tour préliminaire contre l'Uruguay, mardi, le Cap-Vert a décidé de se retirer de la compétition après un seul match disputé, contre la Hongrie (27-34).

L'Uruguay, qui dispute son premier Mondial, sera donc déclaré vainqueur de la rencontre par forfait sur le score de 10-0 et se qualifiera pour le tour principal. Le Cap-Vert ne disputera pas non plus la Coupe du Président, tournoi destiné aux équipes éliminées au premier tour.