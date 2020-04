Hann Marinas : les populations sous la menace d’un entrepôt de conteneurs

iGFM – (Dakar) – Un entrepôt de plus d’une centaine de conteneurs situé au cœur de la cité résidentiel accompagné du bruit des camions en pleine nuit. Suffisant pour perturber la quiétude des habitants du quartier Hann Marinas Yarakh. Face à cette menace, des voix autorisées du quartier se sont levées pour dénoncer l’implantation de la société Hapag-Lioyd spécialisée dans le transport des conteneurs. Selon Bassirou Ndiaye, environnementaliste et délégué de quartier de Hann Marinas, il y a un réel problème de sécurité qui se pose dans le quartier. « En cette période de couvre feu où les populations sont obligées de se terrer chez elles de 20 heures à 6 heures du matin, c’est la période choisie par les camions pour entreposer des conteneurs à deux doigts des habitations, créant un bruit indescriptible dans le quartier », affirme l’environnementaliste Bassirou Ndiaye qui a convié la presse pour lancer un cri du cœur et exiger la délocalisation de l’entrepôt dans les plus brefs délais.

« Nos enfants sont traumatisés. Ils ne parviennent plus à dormir la nuit avec tout ce bruit causé par les camions la nuit au moment d’entreposer ces dizaines de conteneurs. Nous sommes tous sous la menace de ces centaines de conteneurs entreposés dans nos quartier. Le lieu n’est pas indiqué pour abriter ces genres d’activités portuaires. La zone industrielle qui se trouve de l’autre coté des habitations est mieux indiquée pour abriter cet entrepôt. Nous n’en pouvons de cohabiter avec cette pollution sonore qui perturbe la quiétude des habitants du quartier et leur santé », fulmine Bassirou Ndiaye, président de l’association Environnement tout azimuts qui menace de saisir le Procureur pour dénoncer certaines malversations financières et pratiques de certaines personnes sur le dos des habitants du quartier. Bassirou Ndiaye et ses cohabitants du quartier Hann Marinas exigent la fermeture immédiate de cet entrepôt de conteneurs installé au milieu des habitations.

IGFM