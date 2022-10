jeudi 13 octobre 2022 • 56 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le comité d’organisation de l’Africa Mith 2023 ou Africa Make it Happen a procédé hier au lancement de cet évènement qui va réunir les exposants d’horizons divers autour de différents domaines. La promotrice Hapsatou Sy est revenue sur l’importance de cet événement.

Africa Mith 2023 est un projet qui vise à montrer une autre face de l’Afrique, une Afrique de talents en matière d’entrepreneuriat, de développement et de créativité à travers des expositions au centre des conférences et parcs des expositions de Diamniadio. Il est organisé autour de onze pavillons allant des domaines de l’entrepreneuriat, de la culture, des nouvelles technologies, de la santé à l’emploi et la formation. Cet évènement prévu du 09 au 20 mars 2023 va être l’occasion de montrer le savoir-faire de tous les pays africains.

Cet évènement initié par l’entrepreneure Hapsatou Sy lui est venue en visitant Dubaï. «Dubaï à Dubaï expo et nous aurons Africa Mith», affirme l’animatrice TV. Selon la promotrice du Africa Mith, le continent africain n’a rien à envier au reste du monde. Elle souhaite lancer cela au Sénégal qui est la terre natale de son père et ainsi lui rendre hommage. «Le Sénégal mérite un évènement de cette envergure», estime-t-elle. Africa Mith est un événement qui place au cœur de tout le concret.

«Nous souhaitons que les jeunes qui sont au cœur de ce projet puissent trouver un emploi, que les porteurs de projets puissent trouver des partenaires et que les entreprises africaines puissent trouver également de nouveaux marchés», espère-t-elle. L’ambition de l’Africa Mith est de réunir toutes les forces, tous les talents, toutes les opportunités de l’Afrique dans un seul et même endroit.

Le centre des conférences et parcs des expositions de Diamniadio va avoir un pavillon nommé l’école des boss. Il y aura au programme des masterclass, des conférences, des stands dédiés aux créateurs d’entreprise entre autres.

Cet évènement sénégalais, africain et international se veut être l’évènement de tous les possibles selon Hapsatou Sy.