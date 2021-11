dimanche 21 novembre 2021 • 548 lectures • 0 commentaires

Le gouvernement zimbabwéen a pris la décision de suspendre sa Fédération de football pour « fraude et harcèlement sexuel sur des femmes arbitres ». Une décision qui pourrait entraîner à son tour la suspension des Warriors par la Fifa et les priver de la prochaine CAN en janvier au Cameroun.

Une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de la tête de l’équipe nationale de football du Zimbabwe qui risque de manquer la CAN 2021. Qualifiés sur le terrain à la faveur de leur deuxième place acquise derrière l’Algérie dans la poule H des éliminatoires, les Warriors pourraient être privés de la Coupe d’Afrique à cause d’une décision politique. Le SRC, l’équivalent du ministère des Sports, a en effet suspendu le conseil d'administration de la Fédération en évoquant « fraude » et « harcèlement sexuel » d'« arbitres femmes » par le personnel technique de la ZIFA.



Une chance pour la Zambie ?



Mardi 16 novembre, le président de la SRC, Gerald Mlotshwa, était devant la presse pour annoncer cette décision et surtout en assumer la conséquence dont la plus crainte reste la réaction de la Fifa qui ne tolère point l’intrusion des politiques et/ou de la politique, dans les affaires des fédérations nationales. La Fifa érige dans ses statuts en effet la séparation du football et de l'État et interdit toute ingérence des autorités étatiques dans la gestion des associations sportives.



La Fédération zimbabwéenne pourrait très vite être suspendue par l’instance mondiale entraînant ainsi son exclusion de la CAN 2021. La situation n’a pas l’air pourtant d’alarmer les dirigeants de la SRC. « Nous considérerons toujours qu'il s'agit d'une mesure à court terme (...) Si cela nous prend un an, deux ans et que nous sommes exclus du football international, je pense que c'est très bien et que tout le monde l'accepte», a lâché, un brin fataliste, le président de la SRC, Gerald Mlotshwa.



En cas d’exclusion du Zimbabwe, la Zambie, qui a fini 3e dans la poule H des éliminatoires, pourrait hériter la place de qualifié pour la CAN et rejoindre le Sénégal, la Guinée et le Malawi dans la poule D de Bafoussam.



