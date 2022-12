dimanche 4 décembre 2022 • 265 lectures • 0 commentaires

iGFM (DOHA) Élu homme du match Angleterre-Sénégal (3-0), Harry Kane buteur, s'est exprimé sur sa performance.

"C'était mon jour aujourd'hui et c'était important pour moi. Mais, le plus important, c'est l'équipe. On a gagné et c'est bon pour l'équipe. Mais ce n'était pas un match facile, le Sénégal est bon. On a été mis en difficulté dans les 30 premières minutes, nous avons affronté une bonne équipe du Sénégal. Maintenant, nous allons bien préparer le quart de finale contre la France championne du monde. Si nous voulons aller loin, on doit affronter les meilleurs. Nous allons récupérer pour bien préparer cette rencontre", a déclaré l'attaquant anglais en conférence de presse.

