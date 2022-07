vendredi 22 juillet 2022 • 673 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidžić a réagi au sacre de Sadio Mané, hier soir, à Rabat (Maroc), lors des Caf Awards.

"Sadio Mané est un joueur de classe mondiale, un gars formidable, terre-à-terre avec une mentalité fantastique. Il mérite le titre de joueur africain de l'année et je suis heureux pour lui et sa famille.



Sadio a mené le Sénégal à la victoire en Coupe d'Afrique des Nations, c'est un vainqueur qui est un grand atout pour le Bayern. Il jouera un rôle très important dans notre équipe et nous aidera à atteindre nos objectifs dans une saison difficile avec la Coupe du Monde en décembre."

