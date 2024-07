samedi 15 juin 2024 • 1710 lectures • 6 commentaires

Ce samedi, le ministre des Transports, Malick Ndiaye, s’est de nouveau rendu au chevet des voyageurs qui font face à une hausse vertigineuse et injustifiée des tarifs. Il a dévoilé le dispositif mis en place pour soulager ceux qui veulent aller passer la fête de tabaski à l’intérieur du pays.

