iGFM - (Dakar) Dans l’affaire du rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Force covid-19, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a déposé une proposition de résolution de mise en accusation qui vise 10 ministres.

Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ne veut pas lâcher l’affaire. Il a saisi l'Assemblée d'une proposition de résolution visant la mise en accusation de certains actuels et ex-ministres devant la haute cour de Jusitce pour «infractions présumés dans la gestion du fonds Force Covid-19.»



Sont visés : Abdoulaye Diouf Sarr, Abdoulaye Daouda Diallo, Aminata Assome Diatta, Mansour Faye, Zahra Iyane Thiam, Moustapha Diop, Abdoulaye Diop, Sophie Gladima, Néné Fatoumata Tall et Ndèye Saly Diop Dieng.



«Plusieurs ministres sont cité directement ou indirectement dans ce rapport. Mais curieusement, seuls les directeurs chargés de l’administration générale et de l’équipement de certains ministères ont fait l’objet d’une demande d’information judiciaire dans les recommandations aux ministre de la Justice», se désolent les députés, auteurs de la requête, dans leur document.



Ils estiment que les ministres sont les principaux ordonnateurs des crédits objet des manquements graves relevés par la Cour des comptes. Et il est de la responsabilité de l’Assemblée nationale, en vertu de ses pouvoirs constitutionnels, «d’éclairer l’opinion sur la responsabilité des ministres impliqués dans l’exécution du fonds».



Ils déclarent que leur proposition de résolution «vise à lever tout obstacle tendant à absoudre les ministres ou de les soustraire de la chaine de responsabilité.»