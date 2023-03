mercredi 29 mars 2023 • 150 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L'artiste chanteur sénégalais Baaba Maal sera la vedette du festival international Hay Festival le 28 mai 2023. Le Hay Festival est un festival annuel de littérature qui se tient à Hay-on-Wye, Powys, Pays de Galles, pendant 10 jours. C'est l'artiste lui-même qui donne l'information.

"Au plaisir d'être au Hay Festival le dimanche 28 mai. Rejoignez-moi. Alors, que le voyage continue", a-t-il écrit.

Le Hay Festival est un événement qui cherche à inspirer, examiner et divertir avec des thèmes et des projets durables à travers le monde. Offrant des plateformes innovantes pour découvrir de nouvelles idées, le Hay Festival invite le public à imaginer le monde tel qu'il est et tel qu'il pourrait être. C'est un catalyseur de changement et une communauté ouverte et accessible à tous.