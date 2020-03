HCCT : chaque membre cotise 50 à 100 000 f pour lutter contre le coronavirus

iGFM-(Dakar) Les membres du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) se sont engagés à contribuer financièrement à la lutte contre la propagation du coronavirus, a appris l’APS.

‘’Nous avons décidé d’apporter chacun pris individuellement et volontairement notre soutien aux services compétents de l’Etat pour la lutte contre le Covid-19’’, a notamment dit Aliou Sow, un membre de cette institution.

Intervenant avant l’audition de la ministre Zahra Iyane Thiam, ministre chargée de la Microfinance et de l’Economie solidaire et sociale, le haut-conseiller a précisé que chaque membre va prélever un montant compris entre 50 000, 75 000 et 100 000 francs suivant son rang ou sa position au sein du HCCT.

‘’Nous sommes confiants et satisfaits de la détermination du président de la République en faveur de la lutte contre le Covid-19, la protection des travailleurs de la santé et la prise en charge des patients’’, a-t-il fait valoir.

Il a été constaté à cette session le respect de la distance d’au moins un mètre entre les membres du HCCT, conformément aux nouvelles mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.