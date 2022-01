mercredi 26 janvier 2022 • 1133 lectures • 1 commentaires

Henri Camara ne tarit pas d’éloges à l’endroit de Sadio Mané qui, bien que touché dans un choc avec le gardien adverse, a mis les lions sur les rails de la victoire avant de sortir. Un acte héroïque salué par le buteur à la retraite dans l'Obs.

«Je ne pensais que Sadio Mané allait pas revenir après son choc avec le gardien cap)verdien. Le choc a été violent et il est mal retombé. Mais il a fait preuve de courage en restant sur le terrain et marquer avant de sortir.



C’est la marque des grands joueurs. Je lui tire mon chapeau. Il faut être un vrai leader pour se comporter de la sorte. Sa sortie allait affaiblir l’équipe c’est pourquoi il est resté pour décanter la situation (…)"



Bamba Dieng



"Bamba Dient a été énorme. Il a joué sans complexe. Son intention, dès le début, a été de marquer. Ses efforts ont été récompensés. L’équipe manquait de joueurs qui venaient du banc pour s’imposer, marquer des buts.



Avec un style similaire à celui de Sadio Mané. En plus, c’est un jeune qui prend ses responsabilités. Il m’a bluffé. J’en profite pour le féliciter pour son match. Il a rendu une copie propre. Ce jeune a de l’avenir."