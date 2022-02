mardi 1 février 2022 • 1059 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Gardien de but de l'équipe du Burkina, Hervé Koffi a donné les raisons pour lesquelles ses partenaires sont confiants avant la demi-finale de la CAN 2021, face au Sénégal, ce mercredi (19h GMT).

"C'est un match important et nous en sommes conscients. Le Sénégal reste une grande nation de football. Nous avons une pression positive, mais la confiance est là. Ce qui rend confiants c'est que nous avons eu un bon début de Can même si on a perdu d'entrée. Mais, on a ensuite gagné, le groupe que nous avons, nous rend confiants", a-t-il déclaré en conférence de presse de veille de match.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Yaoundé, Cameroun)