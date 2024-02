vendredi 26 janvier 2024 • 3238 lectures • 0 commentaires

iGFM (Yamoussoukro) La Fédération française n'a pas donné son accord à son homologue ivoirienne qui souhaitait le « prêt » du sélectionneur des Bleues Hervé Renard pour la fin de la CAN.

Après une après-midi de réflexion, la FFF a finalement décidé, ce jeudi après-midi, de ne pas accéder à la demande de la Fédération ivoirienne, désireuse de confier à Hervé Renard le sort de sa sélection qui doit affronter le Sénégal, champion en titre, lundi soir (21 heures), en huitièmes de finale de la CAN, ainsi que l'a révélé L'Équipe ce jeudi.



Cette issue n'est pas vraiment une surprise, tant la demande ivoirienne paraissait étonnante. Dès le départ, Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas, respectivement président et vice-président de la FFF, n'avaient d'ailleurs pas du tout l'intention de donner suite à cette requête. Mais ils ont quand même pris le temps de la réflexion pour ne pas donner le sentiment de bloquer trop vite le sélectionneur de l'équipe de France féminine qui était désireux de succéder à Jean-Louis Gasset en réalisant cette pige auprès d'une sélection ivoirienne qu'il a coachée dans le passé. Des discussions ont aussi eu lieu avec la Fédération ivoirienne, mais elles n'ont pas abouti.



Vainqueur de la CAN avec la Zambie (2012) puis avec la Côte d'Ivoire (2015), ancien sélectionneur du Maroc (2016-2019), Renard connaît parfaitement toutes les équipes encore en compétition, leurs forces et faiblesses. Mais il ne tentera donc pas de ressusciter une équipe ivoirienne un peu en perdition après un premier tour décevant marqué par une défaite cinglante contre la Guinée équatoriale (0-4). Et qui devra faire sans lui.

Avec L'Equipe