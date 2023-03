samedi 18 mars 2023 • 179 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Alors qu’il a de très bonnes chances de succéder à Corinne Diacre à la tête de l’équipe de France féminine, Hervé Renard a vécu des moments difficiles par le passé. Sa fille Candice, qui participait à une célèbre émission, aurait été victime d’une agression sexuelle, entraînant l’annulation du tournage.

Lors du quatrième jour de tournage de l’émission, en pleine nuit, Candice Renard utilise le talkie-walkie de secours pour alerter la production. La fille d’Hervé Renard affirme qu’elle vient d’être victime d’une agression sexuelle de la part d’un autre aventurier. Prise en charge, la jeune femme rentre rapidement en France et le tournage de cette édition de Koh-Lanta est définitivement arrêté par la production. Après enquête, le nom de l’agresseur présumé a fini par sortir et il s’agit d’Eddy Guyot. Ce dernier nie totalement les faits qui lui sont reprochés et les deux protagonistes sont restés campés sur leurs positions.

Depuis, difficile d’en savoir plus sur la suite que la justice a donné à cette affaire, puisque même Denis Brogniart, interrogé en décembre 2021, n’en savait rien. « Ce que je peux dire c’est que, compte tenu de ce que nous avions comme informations sur le moment, il était important d’arrêter l’émission. Ensuite, c’est entre les mains de la justice. Ça ne me concerne absolument plus. Je n’ai pas de contact avec Candide ni avec son supposé agresseur », avait déclaré l’animateur à l’époque.