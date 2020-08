Hivernage, Covid-19, Magal : Les nouvelles recommandations du khalife des mourides

IGFM – Malgré la crise sanitaire qui sévit dans le monde, Touba va commémorer le départ en exil du fondateur du mouridisme, Khadim Rassoul. C’est ainsi que pour un bon déroulement de cet évènement religieux, pour que la Covid-19 disparaisse et pour que l’hivernage soit bonne, le khalife général des mourides a recommandé des journées de prières à compter du dimanche 23 août prochain jusqu’à la veille du 18 safar.

Le Khalife Général des mouride, par le biais de Serigne Mor Mbacké, fils de Serigne Fallou Mbacké, instruit les daaras de la ville sainte de Touba, de continuer quotidiennement la lecture du coran jusqu’à la veille du magal. Chaque grande école coranique devrait lire 03 fois un exemplaire du coran, le matin et le soir dans la mesure du possible, chaque petite école coranique est chargée de revisiter ledit livre 02 fois le matin et le soir. Pour ce qui est des daaras avec un effectif très réduit, ils peuvent en faire une seule lecture.

Toutes les personnes qui peuvent le faire également sont appelées à participer à ces journées de prière à compter du dimanche 23 août jusqu’à la veille du 18 safar.

Au terme de la lecture du coran et des xassidas, le khalife a demandé à tout le monde de prier pour un bon déroulement du magal, la fin des fléaux dans le monde comme la Covid-19, un bon hivernage et une paix durable dans le monde.