vendredi 11 juin 2021

Après kaolack Tambacounda et Dakar, la pluie va continuer de tomber dans une bonne partie du pays.

L’agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie annonce des épisodes pluvieux sur les localités Sud et Centre-sud du pays ces prochaines 24 heures. Toutefois une forte couverture nuageuse pourrait occasionner de la pluie fine par endroits sur la Cote et le Centre-nord

En raison de la couverture nuageuse, le temps chaud sera moins sensible sur le pays avec des températures maximales qui varieront entre 27°C à Dakar et 39°C à Podor. Les visibilités seront globalement bonnes, annonce l’Anacim.