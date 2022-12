lundi 12 décembre 2022 • 343 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Amadou Bâ, le premier ministre, a fait sa déclaration de politique générale. Le chef du gouvernement a annoncé quelques nouveautés dans un discours aux allures de bilan.

Amadou Ba a annoncé que le gouvernement va initier une réforme en profondeur de notre système fiscal. «Dix ans après la dernière réforme fiscale, l’heure est venue de procéder à l’évaluation et d’adapter le code général des impôts aux enjeux de l’heure. De larges concertations seront ouvertes dans une démarche inclusive pour associer l’ensemble des partenaires à la réflexion et à l’incubation de ce qui sera le nouveau dispositifs fiscaux», a indiqué l’ex Directeur général des impôts et Domaines (Dgid).



Le chef du gouvernement a aussi annoncé que le gouvernement va proposer la création d’un grand holding bancaire, doté de capitaux sénégalais pour appuyer le développent des entreprises locales. «Cet établissement va intégrer l’ensemble du portefeuille bancaire de l’Etat et consolider ses acquis. Il sera assez robuste pour contribuer, de façon essentielle au financement des champions locaux ainsi que des Pme Pmi», a-t-il expliqué.



Aussi, Amadou Bâ a dit aux députés, que l’Etat va formuler un nouveau programme multisectoriel de lutte contre les inondations 2023-2033. Ce, après la finalisation des travaux d’évaluation du programme décennal 2012-2022. Pour rappel, les dégâts des eaux pluviales durant les dernières hivernages, avaient suscité beaucoup d’interrogations sur l’utilisation des 767 milliards du Programme décennal de gestion des inondations, couvrant 2012-2022, et évalué à 767 milliards de francs.