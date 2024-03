mardi 19 mars 2024 • 354 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Il est sans conteste l’un des acteurs français les plus célèbres de sa génération. Omar Sy, star de la série à succès "Lupin", sur Netflix, a monté sa propre société de production en collaboration avec Thomas Benski et Louis Leterrier.

C’est le magazine "Variety" qui rapporte l’information. L’entreprise dénommée "Carrousel Studios" est implantée à Los Angeles (Hollywood), à Paris, Londres et au Sénégal, son pays d'origine.

« Divertir, quels que soient l’origine, l’âge ou le milieu des spectateurs »

Les cinéastes expliquent dans un communiqué, que le « seul but d’un carrousel est de divertir, quels que soient l’origine, l’âge ou le milieu des spectateurs. Le Carrousel est aussi « associé à des moments magiques », poursuivent-ils.

La nouvelle boîte de production compte offrir « la même sensation avec une approche moderne de la création de contenu global dans un environnement où les artistes ont la priorité ». Carrousel Studios mettra en avant les films de science-fiction, d’action, de thriller, de comédie et de fantastique.

Omar Sy bien entouré

En lançant cette boîte de production, Omar Sy passe un cap dans sa carrière. Il sera certainement aidé par l’expérience de ses deux collaborateurs français, en l’occurrence Louis Leterrier et Thomas Benski.

Le premier est le réalisateur de plusieurs épisodes de "Lupin" et des blockbusters comme "L’incroyable Hulk", "Transporteur" et du prochain "Fast and Furious". Le second est le producteur de "The Northman", "The Witch" et "Gangs of London", trois films plusieurs fois récompensés.