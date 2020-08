Homicides, trafics de drogue, meurtre, cambriolages…. Les chiffres de la croisade contre la délinquance!

iGFM – (Dakar) La police nationale a bouclé les statistiques de la délinquance et de la criminalité pour le mois de juillet 2020.

2886 interpellations

De 1er juillet 2020 au 31 du même mois, les services relevant de la Direction de la Sécurité Publique ont mené sur l’ensemble du territoire national des opérations qui ont abouti à l’interpellation de 2886 individus, pour diverses infractions. C’est ce que renseigne la police nationale dans son rapport parcouru par iGfm.

En effet, 334 individus ont été appréhendés pour atteintes aux biens. C’est-à-dire, pour vol, recel, abus de confiance, détournement, escroquerie. Ensuite, 150 personnes ont été interpellées pour des infractions liées aux stupéfiants, 109 pour homicides, accidents, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires et attentat à la pudeur,164 pour atteintes à la paix publique etc.

4 meurtres dont 3 élucidés

Le mois de juillet a, aussi, été marqué par quatre (04) cas de meurtre. Parmi eux, 3 cas ont été élucidés. Dans la lutte contre le grand banditisme, la police dit avoir démantelé 07 bandes, dont 6 pour cambriolage. L’autre bande est celle qui s’activait dans le trafic d’armes à feu à Touba .

Globalement, la police a jugé que l’évolution de la criminalité est dans une tendance baissière depuis le mois de janvier 2020 «avec un taux d’élucidation de plus de 98% pour des crimes généralement de nature passionnelle et domestiques.» et pour arriver à ce résultat, elle déploie, dans le souci de la pérennisation de ses tâches régaliennes, «des opérations de sécurisation classique, d’envergure, et spécifiques du genre ‘’Sam Sounou Karangué’’, organisées dans les circonscriptions de Touba et de Mbacké pour non seulement lutter contre le sentiment d’insécurité mais également prévenir l’insécurité réelle par une présence policière dissuasive.»

Youssouf SANE