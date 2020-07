Hommage à Babacar Touré : Il était membre fondateur du Synpics

IGFM – C’est avec une grande émotion que je viens de tomber sur la nouvelle sur le rappel à Dieu de notre cher Confrère Babacar TOURE de la 7eme promotion du CESTI 76 avec Mamadou KOUME, Fatoumata Sow et feu IBRAHIMA Fall.

Syndicaliste de 1er niveau membre fondateur de L’UNPICS en 82/83 devenu SYNPICS en 84 avec feu IBRAHIMA Fall , feu Abdourahmane CISSE feu Moussa Paye feu Orlando Lopez avec Abdoulaye Ndiaga Sylla , Ababacar Niang, mame Nalla Sy Abdou Ndao, Armand Faye, Sokhna Dieng , Babacar Touré n2 et feu Babacar fall ( PANA) Il a été secrétaire national à la éducation professionnelle, et secrétaire national à l’éthique et à la déontologie . Plénipotentiaire du SYNPICS avec Armand Faye et feu Moussa Paye pour la création de UNSAS et les statuts y afférents ;

Il a participé à hisser le SYNPICS au niveau sous régional comme membre UJAO qu’au niveau international comme membre de la FIJ, de L’OIJ .

Il a travaillé dans la confection des textes sur le pluralisme médiatique et sur les projets de loi 96 sur la Presse présentés en audience au président Abdou Diouf .

Membre de l’équipe rédactionnelle du projet de la 2 eme convention collective des journalistes et techniciens de la communication sociale ;

Paradoxalement , pendant les négociations en sa qualité de président du groupe Sud Com il était du côté patronal mais tout en appuyant les doléances syndicales du Synpics.

signataire de cette même convention du 27 Decembre 90 et entré en vigueur le 03 Janvier 91

Le Synpics , lors de son dernier congrès de fin de mandat de Ibrahima Khalil et de l’élection de Bamba Kassé, a pensé à distinguer tous les Sg y compris Babacar pour tous les combats menés au sein de cette structure de défense des intérêts matériels et moraux de la profession

À tous les Sg du SYNPICS ( Abdoulaye Ndiaga Sylla , Ass Mademba NDIAYE, Mame Less CAMARA, Diatou CISSE,Ibrahima Khalil NDIAYE et. Bamba KASSE ,une pensée pieuse aux Sg disparus Abdourahmane Cisse , Mamadou Diop et Alpha Abdallah Sall et tous les membres des bureaux du SYNPICS toutes catégories confondues , le CESTI ,le groupe SUDCOM le Patronat de Presse toute la Presse en général et à sa famille éplorée , tes compagnons de lutte pour une presse plurielle,libre et démocratique à votre ami Monsieur Famara Ibrahima DAGNApdt d’alors du CES ,faut le rappeler Babacar était conseiller économique et social je présente vous à toutes et tous mes sincères condoléances.

Babacar va rejoindre ses confrères et collègues devanciers

Cher ami que le paradis céleste soit ta maison avec ceux que tu vas rejoindre Que la terre de Touba te soit légère.

AbdoulAziz Bathily

CESTI /SYNPICS