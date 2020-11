mardi 3 novembre 2020 • 672 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’Université de Thiès va porter le nom de feu Iba Der Thiam. Tel en a décidé le chef de l’Etat.

Le Président Macky Sall s’est rendu, ce lundi, au domicile de feu Iba Der Thiam. Ce, pour présenter ses condoléances à la famille éplorée. Il en a profité pour faire deux annonces.

«Non seulement j’ai pris les dispositions pour que dès cette semaine on puisse payer au moins les 150 millions pour la commission de l’histoire générale du Sénégal, mais aussi je décide de lui donner le nom de l’Université de Thiès qui s’appelera désormais Université de Thiès Iba Der Thiam», a-t-il déclaré.

Le chef de l’Etat a déclaré que le décès du Pr Iba Der Thiam est une grosse perte pour l’Afrique et pour le Sénégal. «Mais nous avons espoir que les hommes et femmes qu’il a formés et ceux qu’il a laissés derrière lui vont continuer l’œuvre, même s’il n’ont pas le talent et les capacités du Professeur Iba Der», ajoute-t-il.