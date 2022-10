dimanche 9 octobre 2022 • 111 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) « Les calomniateurs sont comme le feu, qui noircit le bois vert, ne pouvant le brûler.» Voltaire.

Au commencement, les populations de Keur Madiabel, sous la houlette de la section locale du Parti Socialiste avaient décidé d'organiser un Sargal, pour remercier le Président Macky Sall et encourager le Ministre Serigne Mbaye Thiam; le premier pour avoir renouvelé sa confiance à un fils du terroir, le second pour avoir mérité la confiance du Chef de l'Etat.

La liesse populaire

Finalement, l'affaire a pris une autre tournure. Le dimanche 02 octobre 2022, les militants des quinze sections que compte le département de Nioro se sont rendus en masse à Keur Madiabel. Kaolack, Thies et Tivaouane ont fait le déplacement, tout comme le Bureau Politique du Parti Socialiste, à travers d'importantes délégations. On pouvait reconnaître les cordonateurs de Vision Socialiste Alpha Baila Gueye et Aissata Diagne, celui du MEES Dibcor Faye, Djibril Kandji ......

Les délégations des familles religieuses de Léona Niassène et Médina Baye étaient imposantes autour de l'Imam Serigne Araby Niasse, Cheikh Abdou Maleck Niasse, Cheikh Baye Niasse... Touba était présent à travers une délégation conduite par Serigne Ibra Mbacké de même que Chérif Tourade Aidara, l'ami d'Ousmane Tanor Dieng, ainsi que le représentant de l'église Catholique.

Aux côtés de Serigne Mbaye Thiam, il y'avait le Maire de la Commune de Keur Madiabel Abdoulaye Diatta, celui de Porokhane le HCCT Alassane Mbaye, Khassim Touré et ceux d'autres communes du département. A l'accueil, les Amazones de Serigne Mbaye Thiam étaient mobilisées et bien organisées.

Le Meeting

Ainsi, Keur Madiabel a vécu une journée mémorable qui rappelle le Parti Socialiste de la belle époque. Le bain de foule de Serigne Mbaye Thiam a débuté à l'entrée de Keur Madiabel et s'est terminé en apothéose à la place publique.



Il est ressorti des nombreuses allocutions que :Serigne Mbaye Thiam est le leader politique du Parti Socialiste dans la région de Kaolack. Il est une fierté pour Keur Madiabel et pour les socialistes de la région.

Sa compétence, son engagement et d'autres qualités lui ont valu la confiance du Président Ousmane Tanor, et lui valent encore celles du Président Macky Sall, ainsi que des autorités religieuses et coutumières de la localité.



Ceux qui ont bénéficié du choix du Président Macky Sall pour sièger à l'Assemblèe Nationale ou ailleurs, sont malvenus à contester la reconduction, par cette même autorité, de Serigne Mbaye Thiam dans le Gouvernement.



L'indignation sur la longévité du Ministre est sélective et n'a aucun sens. Nombreux sont les socialistes, élus ou nommés dans les institutions, et qui y siègent depuis 2012, cumulant souvent des mandats et des fonctions.

Serigne Mbaye Thiam quant à lui, s'est réjoui de la forte mobilisation du Département de Nioro et de la Région de Kaolack. Il a remercié les autorités présentes et rendu hommage au Président Ousmane Tanor Dieng. Il a remercié la Secrétaire Générale du Parti Socialiste la Présidente Aminata Mbengue Ndiaye qui, à travers une déclaration, a remercié le Président Macky Sall pour avoir renouvelé sa confiance aux deux ministres socialistes. Il a également remercié le Président Moustapha Niasse pour son message fraternel de félicitations et d'encouragement.

La Candidature !!!!!!!!

Sa volonté de diriger le Parti Socialiste n'était ni l'objet ni l'essentiel de la rencontre, car c'est une vieille affaire. En effet du vivant du président Ousmane Tanor Dieng, et à deux reprises, Serigne Mbaye Thiam avait bel et bien exprimé sa volonté de présenter sa candidature au poste de Secrétaire général du parti socialiste. La première fois, c'était dans le cadre de l'interview qu'il avait accordé au journal Lequotidien du 07 fevrier 2017. La seconde fois, c'était en 2018, dans le cadre d'une émission télévisée. Il l'a répété en 2019 face à Maïmouna Ndir Faye. Sa réponse à cette question n'a jamais varié :

« Je ne suis obnubilé par aucune fonction encore moins un poste. Si vous l'êtes, à la limite, vous devenez égocentrique. Vous penserez que tout se limite à vous et vous appréciez les décisions de votre parti en tenant compte de votre carrière. Si des camarades portent ma candidature et me font confiance, je ne me déroberai pas.»

Je le crois, pour l'avoir vu et entendu déclarer dans les médias en 2019 que : " c'est la Présidente Aminata Mbengue Ndiaye qui doit remplacer notre défunt Secrétaire Général", mettant un terme à la vive polémique qui avait suivi le décès du Président Ousmane Tanor Dieng; pour l'avoir vu et entendu réclamer la poursuite des travaux de préparation du Congrès tant attendu par les militants du parti.

Je le crois pour l'avoir entendu en 2015, asséner ses convictions à un allié turbulent et en ces termes : «La noblesse d’une ambition politique ne laisse aucune place à la vindicte et à l’irrespect, ni entre adversaires ni entre alliés........

Être ministre n’est pas une fin en soi, ni même un rêve ; c’est un moyen, à la fois sacerdoce et sacrifice, qui, seul, ne suffit pas, à mon sens, à rendre à notre pays ce qu’il nous a donné. C’est un engagement, jour et nuit, au service d’une seule fin : l’INTERÊT GÉNÉRAL, celui qui transcende nos ambitions personnelles et dépasse nos petites préoccupations catégorielles ou privées. »

Il y'aura toujours un calomniateur pour tenter de noircir le tableau. C’est normal, car Dieu pouvait bien nous épargner l'influence et même la présence de Satan sur terre; pourquoi ne l'a t'Il pas fait ? Et l'unanimité, est une denrée rare.

Je souhaite un prompt rétablissement à la Secrétaire Générale Aminata Mbengue Ndiaye, bonne chance à SMT, et plein succès au Parti Socialiste.

Ibra Fall,

Conseiller technique du Ministre Serigne Mbaye Thiam