iGFM - (Dakar) Incontestablement, le DG de l’Agence des Aéroports du Sénégal(ADS), Maël Diop (PMD), est un « Pape » dans le secteur de l’aéronautique civile nationale. Il ya les patrons ambitieux, les généreux, les audacieux .

Rare de voir des patrons qui sont tout cela a la fois. Et le Directeur Général des Aéroports du Sénégal en fait naturellement tant il a marqué son empreinte depuis bientôt neuf ans qu’il a été porté en 2012 à la tête de cette prestigieuse agence . Il n’aura pas attendu longtemps pour entamer la révolution culturelle des aéroports du Sénégal en allant chercher les compétences pour faire rayonner la plateforme aéroportuaire nationale. Il a créé des emplois, suscité des vocations, formé des Agents, entamé de grands chantiers, innové et révolutionné la cartographie et la physionomie des aéroports du Sénégal.

Difficile d'y croire au départ, tellement, l’ambition semblait démesurée, mais à cœur vaillant, dit-on, rien d’impossible ! Le nouveau Dg, sans coup férir, réussit allégrement le pari de la mission de gagner le challenge et de concrétiser ses ambitions qui épousent harmonieusement la vision du Chef de l’Etat, relativement au Pse ; son SE, le Président de la République, Macky Sall qui l'a investi de son entière confiance.

Suffisant pour qu’en 2014, le jury international des « CAURIS D’OR » décerne à l’ADS, le Cauris d’or de l’Entreprise Citoyenne. Ce fut le sacre d’une entreprise reconnue pour sa fonction de satisfaction sociale et économique. Toujours, mû par un souci de service de qualité totale, le Dg Pape M. Diop accorde une place de choix à la généralisation de la formation au bénéfice de ses agents pour les outiller, les rendre plus opérants et efficaces à la satisfaction générale des usagers et ainsi honorer le contrat de performance avec l’Etat du Sénégal. Aujourd’hui et toujours sous l’impulsion de Pape Maël Diop, l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) se positionne comme un hub aérien, faisant de lui un aéroport leader sous régional. Dans cette embellie, les aéroports régionaux avec des travaux de modernisation achevés ou en cours partout.

Mieux, celui de la plateforme touristique du Cap Skirring, avec l’accélération de son processus de certification pour en faire un véritable aéroport international car répondant aux normes et standards internationaux. Un management de qualité sur fond de motivation et de stimulation du personnel mais aussi des partenaires avec l’organisation des cérémonies de distinction de mérite et honneur au récipiendaires qui sont ; le Commandant Mamadou Moustapha Dia, le Dg M’Bodj, l’Imam M’Baye Niang… convaincu que la porte n’est pas fermée. Ainsi avec notre « Pape » national, Pape Maêl Diop, le DG novateur des aéroports du Sénégal, c’est l’aviation civile du Sénégal qui prend résolument de l’envol en direction des plus hauts airs de la liberté dans des conditions optimales de la Sûreté, de la Sécurité et du Confort ! BONNE ET HEUREUSE ANNEE NOUVELLE A VOUS DG ET BONNE CONTINUATION DANS LA RENOVATION ET L’INNOVATION DANS LA PLEINE CONFIANCE DU PRESESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Mamadou Lamine GASSAMA Agent ADS Cap Skirring