iGFM (Cameroun) Sadio Mané a exprimé ses sentiments après avoir mené le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021".

"Je suis très heureux pour mon pays et mon équipe. Nous sommes sur une bonne lancée et on savait que ce n'était pas du tout évident de jouer deux finales successives. Tout pouvait arriver dans ce match mais on a été physiquement costaud. Maintenant, gagner ce trophée, c'est le plus important. On croisera l'équipe qui sera en face et on la battra. S'agissant de la compétition, an a beaucoop travaillé de Bafoussam à Yaoundé. Nous sommes fiers. Il faut essayer de rester solide pour la suite", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Pour rappel, Sadio Mané a inscrit le but de la victoire (3-1) et remis une passe décisive.

Les Lions affronteront, dimanche, au stade Olembé, le vainqueur de la seconde demi-finale qui opposera ce jeudi, le Cameroun à l'Egypte.

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Yaoundé, Cameroun)