"Dans leur déclaration lue hier par l’archevêque de Dakar, les évêques du Sénégal se sont exprimés sur la situation nationale. Et leur message à l’endroit des élites politiques et aux populations est très clair.

«Les évèques se sont préoccupés des récents évènements qui ont bouleversé la vie de la nation au courant du mois de mai dernier entrainant même des pertes en vies humaines. Ils s’inclinent devant la mémoire des disparus et présentent aux familles éplorées leurs condoléances les plus émues avec l’assurance de leurs prières.

violence, Rs...

Ils insistent auprès des jeunes, des acteurs sociaux et politiques, de détenteurs des différents pouvoirs et de tous les citoyens sur la promotion d’une culture de la paix et sur le rejet de la violence sur toutes les formes. Ils exhortent à un usage responsable des médias et des réseaux sociaux ainsi qu’au respect de la vie, du bien commun et du bien d’autrui.

Hommes politiques



Aux hommes politiques tout particulièrement, ils demandent de ne pas se servir des populations pour arriver à leurs fins ou pour satisfaire leurs intérêts. Le même principe vaut pour la question foncière.



Manque de civisme

Les evèques exhortent tous les acteurs sociaux et politiques du pays à privilégier le dialogue dans la vérité pour une paix durable et un développement humain intégral. Ils déplorent le manque de civisme et invitent à une conscience citoyenne, au respect des institutions et rappellent à tous, le devoir de construire ensemble un sénégal prospère, dans l’équité sociale et territoriale.

Emploi des jeunes

Ils encouragent les autorités publiques dans les programmes initiés pour les jeunes, appelent les entreprises publiques et privées à soutenir ces efforts en donnant aux jeunes des opportunités de ttravail.»