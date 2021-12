mardi 21 décembre 2021 • 1094 lectures • 0 commentaires

C’est la première déclaration de Aïssata Tall Sall sur la question de l’homosexualité, depuis qu’elle occupe le fauteuil de ministre des Affaires étrangères. En effet, face aux députés ce mardi, elle a révélé le discours tenu par le gouvernement aux pays occidentaux sur la question.

«L’Espagne est un pays qui interdit la polygamie. Mais nous, nous avons fait en sorte que, quand un de nos compatriote polygame y perd la vie, que ses épouses bénéficient toutes de sa pension. Ceci est nos réalités que nous avons inclues dans la convention. Et pourtant eux il y a des choses qu’ils nous demandent que nous refusons. Vous savez que dans ces pays, pas l’Espagne, mais d’autres pays, des hommes peuvent se marier entre eux et les femmes aussi peuvent se marier entre elles. Mais on leur a dit de ne même pas penser à amener ce débat ici au Sénégal. On ne l’acceptera pas jamais», a déclaré Mme Aissata Tall Sall.



La cheffe de la diplomatie sénégalaise faisait face aux députés. Elle défendait plusisuers textes, comme le projet de loi n°15/2021 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention de Sécurité sociale entre la République du Sénégal et le Royaume d’Espagne, signée à Dakar.