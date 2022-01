vendredi 7 janvier 2022 • 1777 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Ces derniers temps, l’actualité est dominée par le débat sur la proposition de loi sur la criminalisation de l’homosexualité. Un texte rejeté par le bureau de l’Assemblée nationale. Mais, la Rawdou-Rayâhiine (Comité Scientifique de Touba) a tenu à monter au créneau. Ce, au nom de Cheikh Mouhammad Mountakha Mbacké.

Dans son texte signé par le Khalife Général des Mourides, la Rawdou-Rayâhiine a rappelé les arguments basés sur le coran, les hadiths authentiques et les écrits de Cheikhoul Khadim sur l'homosexualité. Et c'est pour dénoncer vigoureusement, au nom de Serigne Mountakha Mbacké, «toute action visant à promouvoir ce crime envers le Créateur (swt) et contre l'humanité toute entière». Ils encouragent toutes les démarches légales visant à lutter contre «ce crime odieux» et dénoncent «toute tentative pour le défendre». Ci-dessous l’intégralité du texte.