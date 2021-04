jeudi 1 avril 2021 • 44 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’Hôpital Dalal Jam de Guédiawaye dispose maintenant d’une IRM. Cet appareil de haute technologie, inauguré par le Ministre de la Santé, a été fourni et installé par Carrefour Médical.

Le Ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr qui procédait hier à l’inauguration de l’IRM de l’Hôpital Dalal Jam de Guédiawaye, a constaté de visu l’opérationnalité et la fonctionnalité dudit appareil. Le fournisseur Carrefour Médical, a, en effet, réussi l’installation dans un temps record.

Il faut surtout noter que cette réalisation, va apporter à coup sûr, de la valeur ajoutée, au système de santé puisqu’il s’agit d’une IRM intelligente, d’une puissance de 1,5 T. Elle permet d’effectuer des examens non invasifs avec une meilleure qualité d’images, de disposer d’images cliniques et des applications sophistiqués, le tout dans une durée d’examen réduite. Et cela au grand bonheur des patients et des praticiens satisfaits de pouvoir disposer maintenant d’un équipement ultra moderne. Ce qui explique l’engouement et l’affluence des populations notés hier, au cours de la cérémonie d’inauguration par le Ministre de la Santé.

Abdoulaye Diouf Sarr a souligné les efforts déployés par le Gouvernement pour équiper les structures sanitaires. « C’est un relévement significatif du plateau médical de l’höpital Dalal Jamm. Ces investissements volontaristes permettent à notre pays de se positionner comme un hub médical.

La construction de ces ouvrages traduit l’ambition des autorités de décentraliser l’offre de soin et de rapprocher les populations des structures prise en charge.

Pour sa part, Carrefour Médical a magnifié sa collaboration avec le Gouvernement du Sénégal à travers le Ministère de la Santé et de l’Action sociale qui a toujours su apprécier à sa juste valeur son expertise locale, pour lui confier des projets de grande envergure ; ce qui témoigne de la qualité du partenariat Public-Privé et de la confiance placée au secteur privé national.

Cette expertise locale de ses techniciens et ingénieurs fait qu’ils qui peuvent aujourd’hui intervenir sur l’ensemble de son parc d’équipements sans avoir pour autant faire recours à une assistance étrangère.