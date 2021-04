mercredi 28 avril 2021 • 296 lectures • 0 commentaires

Le chef de l'Etat a remplacé le Directeur de l'hôpital Magatte Lô de Linguère suite à l'incendie qui a couté le vie à plusieurs nouveau-nés. ci-dessous la liste complète des nominations en conseil des ministres.

-Docteur Abibou CISSE, Chirurgien-dentiste, économiste de la santé, précédemment chef de la division maintenance hospitalière à la Direction des Etablissements publics de Santé, est nommé Directeur de l’Etablissement public de Santé de niveau 1 Magatte LO de Linguère, en remplacement du Docteur Abdou SARR.

-Monsieur Modou Kane DIAO, Ingénieur statisticien, est nommé Secrétaire général du Fonds de Développement des Transports terrestres au Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

-Professeur Fallou MBOW, Maitre de Conférences Titulaire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar/FASTEF, est nommé Inspecteur général de l'Education et de la Formation option Enseignement préscolaire, au ministère de l'Education nationale.

-Professeur Mbacké DIAGNE, Directeur de recherche assimilé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar/CLAD, est nommé Inspecteur général de l'Education et de la Formation option Langues nationales, au Ministère de l'Education nationale.

-Monsieur Frédéric François DIONOU, Professeur d'enseignement secondaire, est nommé Inspecteur technique au ministère de l'Education nationale.

-Madame Fatou DIOUF, Professeur d'enseignement secondaire, est nommée Inspecteur technique au ministère de l'Education nationale.

-Monsieur Papa KANDJI, Inspecteur de l'Enseignement moyen secondaire, est nommé Directeur de l'Enseignement moyen secondaire général au ministère de l'Education nationale, en remplacement de Madame Fatimata BA, appelée à d'autres fonctions.

-Monsieur Cheikh Yaba DIOP, Inspecteur de l'enseignement élémentaire, précédemment Inspecteur de l'Education et de la Formation de Saint-Louis Commune est nommé Inspecteur d'Académie de Fatick, en remplacement de Monsieur Mamadou NIANG, appelé à d'autres fonctions.

-Madame Penda BA, Inspectrice de l'enseignement moyen secondaire, précédemment Secrétaire général de l'Inspection d'Académie de Dakar, est nommée Inspectrice d'Académie de Louga, poste vacant.

-Monsieur Samba DIAKHATE, Inspecteur de l'enseignement élémentaire, précédemment Secrétaire général de l'Inspection d'Académie de Kédougou, est nommé Inspecteur d'Académie de Kolda, en remplacement de Monsieur Mamadou Goudiaby, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

-Monsieur Mamadou NIANG, Professeur d'enseignement secondaire, précédemment Inspecteur d'Académie de Fatick, est nommé Inspecteur d'Académie de Kédougou, en remplacement de Monsieur Mamadou Lamine LY, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.