jeudi 14 avril 2022 • 236 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

Dans l’affaire Astou Sokhna, le ministre de la santé et de l’action social Abdoulaye Diouf Sarr ‘’ne peut s’exonérer de toute responsabilité’’. C’est la conviction de l’intersyndicale des travailleurs de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye. Par conséquent, face à la presse ce matin, ils réclament la démission de Diouf Sarr.

L’intersyndicale de l’hôpital demande le limogeage de Abdoulaye Diouf Sarr. Selon les agents, le ministre n’a rien fait pour régler les difficultés de l’établissement. Ils informent qu’un rapport a même été rédigé depuis des années et déposé sur sa table. Souleymane Loucar, porte-parole du jour liste au micro de Rfm les maux de l'hôpital : « Des salles exigus, inadaptées et non équipées au bloc opératoire central, la réduction de la capacité d'accueil des patiente ayant des grossesses pathologies et des patients en post opératoire conduisant en mettre dés fois deux à trois patients par lit et le ministère ne peut pas dire qu’il n'est pas au courant de cette situation »

Selon toujours ces agents de santé, ils n'accepteront plus d'être l'agneau du sacrifice et décident de décréter une grève illimitée à partir d’aujourd’hui pour protester contre les sanctions prises par le ministre de la santé et réclamer de meilleures conditions de travail.