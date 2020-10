mardi 13 octobre 2020 • 37 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Daka) « As bi rapper » est un artiste sénégalais basé à Paris. “Hora bu tchiga” est son dernier son clip officiel. Il est extrait du projet que prépare l’artiste, arrivé fraichement dans le “game” avec une touche d’innovation.

« Hora bu tchiga », traduit par littéralement par (à l’heure que tu arrives) annonce l’arrivée d’une nouvelle aire pour la musique urbaine sénégalaise depuis Paris. Entre les habits en wax, les chemises hawaïennes sur le visuel, le DJ et la piscine, le clip dans un jardin familial, et les références contenues dans le morceau « Oubil mbarka ndiaye », « Hora bu tchiga » file la métaphore estivale jusqu’au bout. Le clip vous plonge dans une ambiance de fête et vous invite à danser sur son refrain enjaillant et sa chorégraphie mouvementée.

Si “As bi” s’autoproclame rappeur ingénieur dans un premier couplet provocateur, c’est bien le deuxième couplet qui tire son épingle du jeu avec une avalanche de “punchlines” des plus tranchants au plus amusants.

Sonorités africaines…

“C’est donc finalement le 9 octobre 2020 que l’été du rap sénégalais a pris une tournure vraiment intéressante“, selon l’artiste. Le morceau “Hora bu tchiga” a débarqué sur YouTube. Avec son ambiance bon enfant, sa prod entraînante avec ses sonorités africaines (balafon, batuka), et son refrain “hyper-efficace”, tous les ingrédients sont réunis pour un beau succès. Artiste à découvrir et clip à regarder absolument.

