samedi 5 mars 2022

L’histoire se répète. Il y a quelques jours, à la rue Thiong x Lamine Gueye, un homme avait été retrouvé mort. Le corps a été mutilé puis brûlé. Une autre découverte de ce type a été faite. Cette fois-ci, à Dangou. Et les premiers éléments de l'enquête laissent penser à une exécution.

C’est jeudi dernier que le commissariat de Rufisque a reçu un appel troublant d'un habitant de Dangou (Rufisque-Ouest). Au bout du fil, l’homme a confié avoir découvert un corps sans vie calciné dans les champs, non loin de Dangou, rapporte Libération.



Une fois sur les lieux, les policiers constatent l'horreur: un individu de sexe masculin complétement calciné. Il était couché sur le dos, les pieds et les mains ligotés, la bouche bâillonnée. Selon les constats, les restes d'une ceinture pendaient encore au niveau de sa poitrine.



Non loin de la scène de crime, les enquêteurs ont remarqué la présence de bidons vides qui sentaient encore l'essence et une culotte de couleur verte, appartenant sans doute à la victime, qui a été déshabillé. En attendant l'identification de l'individu, les policiers privilégient la piste du règlement de comptes..



La présence de plusieurs traces de pas semble indiquer que l'acte a été commis au moins par trois à quatre personnes. Ensuite, le lieu où le corps a été retrouvé, est réputé être fréquenté par des délinquants pour ne pas dire des agresseurs.