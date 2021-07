mercredi 14 juillet 2021 • 281 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

Khalifa SARR, ingénieur financier, est nommé Directeur de Cabinet du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération. La nouvelle vient d'être officialisée.

Khalifa SARR avait intégré le Ministère en juin 2019 en tant que Conseiller Technique. Poste qu'il a occupé jusqu'à cette nouvelle nomination.



Il est au coeur de tous les programmes et projets phares du département, renseigne ledit ministère. Du PRES au PAP2A, en passant par le programme d'urgence pour l'emploi et d'insertion des jeunes, les levées de fonds pour des projets phares etc.



M. SARR est spécialiste de l'investissement, la structuration et la levée de fonds, notamment dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures.