iGFM (Thiès) La Confédération africaine de football a refusé le huis clos partiel demandé par la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour le match Sénégal-Guinée Bissau, prévu, ce mercredi, à Thiès, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022.

Lions du Sénégal et Djurtus vont devoir s'affronter dans un stade sans spectateurs. En effet, la Confédération Africaine de football (FSF) n'a pas donné une suite favorable à la demande de la Fédération séngalaise de football (FSF) de tenir la rencontre en présence du public plus précisément quelques spectateurs. Une information confirmée par Samsidine Diatta, membre de la FSF. Selon lui, c'est une décision difficile mais la Fédération a fait ce qu'elle avait à faire. Maintenant, la CAF a pris sa décision et que le Sénégal doit la respecter. C'est pour le bien de tout le monde car le coronavirus est toujours présent, a-t-il expliqué au micro de IGFM, ce mardi, à Thies.

Seuls 200 invités vont assister à la rencontre

En revanche, seuls les invitations VIP (200 personnes) et les journalistes pourront avoir accès au stade.

Il a par ailleurs ajouté que des billets avaient déjà été vendus pour le huis clos partiel, mais l'instance va les rembourser.

Pour rappel, le Sénégal défie la Guinée Bissau, ce mercredi (16h00) au stade Lat Dior de Thies, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Dimanche, les Lions iront à Bissau pour la manche retour. Deux victoires lors de cette double confrontation pourraient ouvrir aux Lions les portes de la qualification pour Cameroun 2022.

