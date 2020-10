jeudi 15 octobre 2020 • 25 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe de la Mauritanie qui devait affronter le Sénégal en amical, ce mardi, à Thiès, a quitté le sol sénégalais par vol spécial, après l'annulation du match à cause de 8 cas de Covid-19 confirmés au sein de son groupe.

C'était attendu, mais le derby n'a pas eu lieu. Sénégal-Mauritanie a été gâché par le coronavirus qui continue de dicter sa loi. Quelques heures avant le coup d'envoi, un communiqué de la Fédération sénégalaise de football est tombé pour annoncer l'annulation de cette rencontre amicale. Une mauvaise nouvelle puisque huit membres de la délégation mauritanienne ont été testés positifs. Un chiffre énorme qui empêche la tenue de ce match du rachat pour les Lions du Sénégal après leur lourde défaite au Maroc (1-3).

Ils n'ont pas passé la nuit à Saly

Peu donc après l'annonce, les Mourabitounes n'ont pas passé la nuit au Sénégal plus précisément à Saly (Mbour) leur camp de base. Puisqu'ils ont quitté le sol sénégalais le jour même par vol spécial, nous apprend une source. Et d'ajouter qu'une grosse déception règne dans le groupe dirigé par l'entraîneur français, Corentin Martins. Surtout que la Mauritanie avait envie de se mesurer au Sénégal, la première nation africaine. A Nouakchott, la capitale, il y avait un grand engouement autour de ce derby sous-régional. Le football devra donc continuer à traverser ces épreuves jusqu'à la fin de la pandémie qui dure presque un an.