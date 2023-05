vendredi 12 mai 2023 • 204 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Pour évoluer dans un secteur aussi stratégique que l’industrie pétrolière et gazière, il faut avoir les reins solides. En réalité, les entreprises de ce secteur sont techniquement et financièrement balèzes. Donc à priori, les petites et moyennes entreprises comme celles qui peuplent le secteur privé sénégalais, sont normalement d’office exclues.

Tel ne doit pas être le cas, si le Sénégal pays néo producteur de pétrole et de gaz veut avoir une « croissance endogène ». C’est pourquoi, le gouvernement a imaginé le concept de contenu local. Une trouvaille qui permettra au secteur privé local de pouvoir jouer sa partition, dans cette industrie pétrolière et gazière naissante et tirer son épingle du jeu. Toutefois, quel que soit les schémas mis en place par l’Etat, pour faire profiter au secteur privé des retombées de l’exploitation du gaz et du pétrole, il faut au moins que ces PME aient les moyens de compêtir. C’est la raison pour laquelle, ces entreprises doivent être accompagnées dans le cadre du financement de leurs futures activités dans ce secteur.

Ecobank Sénégal s’est engagée afin de permettre aux entreprises locales de relever ce défi. L’organisation ce jeudi 11 mai 2023, d’une conférence dédiée aux acteurs du secteur pétrole et du gaz confirme cet engagement. Didier Alexandre Correa, DG de Ecobank Niger, représentant Sahid Yallou, Dg Ecobank Sénégal, absent du Sénégal l’a d’ailleurs indiqué dans le discours qu’il a prononcé lors de la cérémonie d’ouverture de cette conférence. Il a soutenu en effet que la conférence était organisée par la banque dans le cadre de la promotion et de l’appui au contenu local en faveur des acteurs locaux du secteur des hydrocarbures. En cela, Ecobank Sénégal confirme son rôle de partenaire de premier plan selon M. Correa. La banque souhaite selon lui accompagner les entreprises locales à relever les défis et les contraintes auxquels elles font face en proposant des produits et des services financiers et non financiers pour renforcer leur compétitivité afin de les positionner en championnes de l’économie nationale.

Cette journée de réflexion était pour Ecobank, la première étape du processus de capacitation des entreprises œuvrant dans le secteur du pétrole et du gaz selon Didier Alexandre Correa. Ce dernier a exprimé le souhait de la banque de parvenir à placer les structures locales comme des références dans leurs différents domaines d’intervention.