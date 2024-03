jeudi 7 mars 2024 • 481 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) En Côte d’ivoire, les autorités viennent d’annoncer une nouvelle découverte «majeure» d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire du pays.

Encore une belle découverte pétrolière en côte d’Ivoire. Elle a été faite par le Groupe pétrolier italien Eni, en partenariat avec Petroci Holding. Baptisée Calao, le gisement est situé à environ 45 kilomètres au large des côtes, et à 120 km à l'ouest du gisement Baleine. Il s’agit là, de la deuxième plus importante découverte en Côte d'Ivoire selon le ministère du Pétrole ivoirien.



Dans son communiqué de presse, il informe que cette nouvelle découverte fait suite au forage du puits Murène-1x. Ledit puits a rencontré du pétrole léger, du gaz naturel et des condensats. Les estimations indiquent pour le moment, des ressources en place de l'ordre de 1 milliard à 1,5 milliard de barils équivalent pétrole.



«Ce nouveau gisement, Calao, beaucoup plus riche en gaz naturel, permettra à terme, de répondre aux besoins du pays pour la production d'électricité», indique le ministère.