iGFM (Dakar) Un employé de Cristiano Ronaldo a fait des révélations sur l'hygiène de vie de ce dernier.

Ce n'est un secret pour personne, Cristiano Ronaldo reste dans une forme exceptionnelle malgré ses 36 ans, âge où la plupart des footballeurs ont déjà bien entamé leur déclin sur le plan physique. Une forme qui se voit sur le terrain, avec ses statistiques exceptionnelles, mais aussi physiquement, puisqu'il semble plus sec que jamais. Et ce grâce à une hygiène de vie irréprochable, qui passe par l'activité physique mais aussi ce qu'il y a dans l'assiette. Dans des propos relayés par AS, le chef Giorgio Barone, qui a travaillé pour la star portugaise en tant que chef personnel à Turin, en a dit un peu plus.

« Il faut prendre soin de son corps comme d'une Ferrari. Il n'y a pas d'aliments cher, mais des aliments sains, organiques ou naturels. Du poisson, du poulet, de la vache, de l'agneau, de l'avocat et du riz noir. Je cuisine avec de l'huile de coco. Il faut aussi boire beaucoup d'eau, purifiée. Cristiano en boit beaucoup. Il combine son plan nutritionnel avec un entraînement dur, mais le repos est aussi important que l'entraînement ou l'alimentation, même l'après-midi. Et il faut manger tôt la nuit, pas très tard. C'est un champion, un grand homme, un bon père, c'est une grande famille », a lancé l'Italien. Prenez notes les amis....